Frosinone - Lazio, le formazioni ufficiali: Gattuso punta su Cancellieri
09.08.2026 19:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Amichevole
Stadio Benito Stirpe, Frosinone
Domenica 9 agosto 2026, ore 20:45
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FROSINONE - LAZIO
FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Amey, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Koutsoupias, Calò, Cichella; Kvernadze, Raimondo, Fini. A disp.: Desplanches, Pisseri, Cittadini, Kone, Gelli J., Ghedjemis, Gelli F., El Azzouzi, Corrado, Otono A., Oyono J., Zerbin, Hasa, Akpougma. All.: Alvini.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Floriani Mussolini, Lazzari, Romagnoli, Bordon, Belahyane, Galassi, Farcomeni, Cancellieri, Dia, Serra, Sana Fernandes, Ratkov. All.: Gattuso.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.