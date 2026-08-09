Lazio, il Corriere dello Sport attacca il Bologna: "Inguardabile!"

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RASSEGNA STAMPA - Non sta proseguendo come sperava il precampionato del Bologna, prima avversaria della Lazio nel prossimo campionato. La suqadra di Domenico Tedesco sta faticando notevolmente nelle partite amichevoli, dove sono arrivati anche risultati umilianti che preoccupano la tifoseria.

Dopo il 4-0 subito dall'Arminia Bielefeld, il club felsineo ha subito un altro poker anche nell'ultima uscita contro il Pisa. I toscani hanno vinto 4-1 interrompendo una striscia positiva di tre partite registrata dai rossoblù contro Heidheneim (1-1), Iraklis (2-0) e Cambuur (3-1).

A criticare duramente le prove del Bologna è stato il Corriere dello Sport che nell'edizione odierna ha titolato l'analisi della partita con un durissimo: "Il Bologna non si può guardare".