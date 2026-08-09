Nazionale, Diana Bianchedi capodelegazione. Malagò: "Rivoluzione culturale"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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La vicepresidente del Coni e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi, sarà la nuova capodelegazione della Nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della Figc, Giovanni Malagò, "Una scelta che risponde a un'esigenza o, meglio, richiesta degli appassionati, della gente, degli italiani - ha argomentato la scelta il presidente federale -, Diana gode di prestigio e credibilità internazionale, bicampionessa olimpica, un curriculum fatto di studi e specializzazioni, laurea in medicina, master sportivi e manageriali, ruolo apicale in Milano Cortina e vicepresidente vicaria del Coni...".

Per il presidente della Figc si tratta di una "rivoluzione culturale". "È - prosegue - come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi...". L'indicazione di Bianchedi sembra voler chiudere un periodo, caratterizzato da scelte importanti su tutte quelle del ct. Malagò indica le tappe di un programma di rilancio del calcio che passa da "Europeo 2028, Mondiale 2030 ed Europeo 2032" e chiede una rinnovata armonia di tutto il settore.