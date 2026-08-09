RIVIVI DIRETTA - Frosinone - Lazio 1-2, allo Stirpe la decide Zaccagni
Amichevole Pre-Season
Domenica 9 agosto 2026, ore 20:45
Stadio Benito Stirpe, Frosinone
FROSINONE - LAZIO 1-2: 12' Calò (F), 22' - 90' Zaccagni (L)
FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Amey (46' Oyono), Calvani (60' Akpiguma), Monterisi (60' Akpougma), Bracaglia (73' Corrado); Koutsoupias, Calò, Cichella (60' El Azzouzi); Kvernadze (60' Zerbin), Raimondo, Fini (73' Gelli). A disp.: Desplanches, Pisseri, Cittadini, Kone, Gelli J., Ghedjemis,, Otono A., Hasa. All.: Alvini.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic (67' Floriani Mussolini), Doekhi, Provstgaard, Pedraza (79' Lazzari); Dele-Bashiru (84' Belahyane), Rovella, Taylor (79' Romagnoli); Cancellieri (67' Noslin), Dia (67' Ratkov), Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Bordon, Galassi, Farcomeni, Serra, Sana Fernandes. All.: Gattuso.
Arbitro: Domenico Mirabella; Assistenti: Orazio Nicodemo - Gabriele Federico; IV ufficiale: Giosuè Ambrosino
Ammoniti: 34' Bracaglia (F), 53' Oyono (F), 57' Cancellieri (L), 67' Akpoguma (F), 70' Floriani Mussolini (L)
SECONDO TEMPO
90'+5' Triplice fischio: termina l'amichevole.
90' Concessi 5' di recupero.
90' GOOOOOL! Zaccagni si presenta sul dischetto e non sbaglia, spiazza Palmisani e porta avanti la Lazio.
89' Rigore per la Lazio, guadagnato da Lazzari. Sul dischetto si presenta Zaccagni.
88' Sciupa un'occasione la Lazio! Ratkov per Zaccagni che mette un cross in area, arriva Rovella che però sceglie di servire nuovamente il compagno e perde l'attimo.
84' Sostituzione Lazio: fuori Dele-Bashiru, dentro Belahyane.
82' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Provstgaard prova la conclusione ma impatta male e la palla finisce oltre la porta. C'è devizaizone però, la Lazio guadagna un altro corner.
79' Sostituzione Lazio: fuori Pedraza, dentro Lazzari; fuori Taylor, dentro Romagnoli.
73' Altri cambi per il Frosinone: fuori Bracaglia e Fini, dentro Corrado e Gelli.
70' Ammonito Floriani Mussolini per un fallo su Zerbin.
67' Ammonito Akpoguma per un fallo su Ratkov.
67' Sostituzione Lazio: fuori Cancellieri, Marusic, e Dia; dentro Noslin, Floriani e Ratkov.
60' Cambi per Alvini: fuori Kvernadze per Zerbin, Cichella per El Azzouzi, Monterisi per Akpoguma,
57' Ammonito Cancellieri per proteste.
58' Scintille in campo tra Rovella e Calò, in seguito a un fallo, interviene subito l'arbitro per sedare gli animi.
54' Conclusione di Rovella, fortissima su calcio di punizione. Palmisani non si lascia sorprende e salva la porta del Frosinone.
53' Ammonito Oyono per un fallo.
51' Cancellieri s'invola verso la porta di Palmisani, ma viene chiuso dalla difesa avversaria.
46' Sostituzione Frosinone: fuori Amey, dentro Oyono.
46' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo
PRIMO TEMPO
45'+2' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45' Concessi 2 minuti di recupero.
43' Calcio di punizione da posizione interessante per la Lazio, Zaccagni alla battuta. Si fa vedere Doekhi, ma viene anticipato dall'avversario che libera.
41' Occasione dalla bandierina per la Lazio! Cross di Zaccagni in area, Provstgaard ci mette la testa ma non centra la porta.
39' Reattivo Mandas sulla conclusione del Frosinone, il portiere biancoceleste ha respinto con decisione la conclusione dei ciociari.
34' Ammonito Bracaglia.
33' Provano a reagire i ciociari che si affacciano di nuovo dalle parti di Mandas con Fini che va al tiro, provvidenziale l'intervento del portiere biancoceleste.
29' Bel cross di Zaccagni per Cancellieri che di testa prova la conclusione, ma la palla finisce sul fondo.
27' Termina il cooling break, può ripartire la gara.
26' Il caldo si fa sentire, l'arbitro ferma il gioco e concede il cooling break alle squadre
22' GOOOOOOOOL|! La Lazio reagisce e trova il gol del pareggio con Zaccagni, l'azione è partita da un cross di Marusic.
21' Gara spezzetta, l'arbitro è costretto a intervenire più volte per alcuni falli commessi da entrambe le squadre. L'ultimo segnalato dal fischietto è quello di Pedraza.
12' Gol del Frosinone! Insistono i ciociari che assediano la porta bianconceleste. Mandas e la difesa riescono a respingere alcuni tentativi, ma al terzo il Frosinone trova la rete del vantaggio con Calò.
11' Il Frosinone si fa vedere dalle parti di Mandas con Calò che prova la conclusione, ma non centra la porta.
8' Subisce fallo Zaccagni, l'arbitro interviene ma non estrae alcun cartellino. La Lazio riparte da un calcio di punizione.
3' Prima conclusione della Lazio con Zaccagni che, riceve da Taylor, e dalla distanza calcia forte in porta. La palla esce fuori di poco.
1' Fischia l'arbitro: inizia l'amichevole!
Buonasera alle amiche e agli amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Frosinone - Lazio, ultima amichevole di questa pre-season. Appuntamento alle 20:45 per il fischio d'inizio del match.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.