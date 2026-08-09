Frosinone - Lazio, allo Stirpe ci sarà il debutto della terza maglia - FOTO
09.08.2026 18:30 di Simone Locusta
Novità per la Lazio in vista della sfida contro il Frosinone. Allo Stirpe, infatti, i biancocelesti faranno il loro debutto con la terza maglia, anche se non si tratta di una gara ufficiale. Una scelta che aggiunge un ulteriore elemento di curiosità alla sfida, in attesa delle scelte di formazione di mister Gattuso e della prestazione dei biancocelesti. Manca sempre meno all'inizio della stagione.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.