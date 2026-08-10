Lazio, Gattuso fa il punto sull'infermeria: chi rientra per il Mantova?

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Al termine della partita tra Frosinone e Lazio, ultima amichevole della preseason biancoceleste, è intervenuto in conferenza stampa Gennaro Gattuso che ha fatto il punto sugli infortunati.

"Gigot è fermo, ha un problema e difficilmente sarà dei nostri. Patric ha iniziato a lavorare a livello aerobico, ci vuole un po' di tempo. Pellegrini domani sarà dei nostri dopo un problema alla caviglia. Nuno Tavares è andato in Portogallo a fare un controllo e tornerà martedì. Isaksen e Cataldi domani faranno un allenamento parziale con noi, siamo molto contenti. Speriamo di averli a disposizione dopo quattro/cinque giorni con il resto del gruppo".

Pubblicato il 9/08