Frosinone, Palmisani in conferenza: "Ho fatto i complimenti a Rovella. La Lazio..."

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In conferenza stampa, dopo l'amichevole contro la Lazio, ha parlato Palmisani. Queste le parole del portiere: “Mi sono messo in posizione e Rovella ha calciato molto bene, gli ho fatto i complimenti a fine partita. Ho fatto il mio dovere, una bella parata ma penso già a domani”.

“È stata una bella partita, abbiamo incontrato un avversario molto forte. Siamo stati molto bravi a reggere la partita, loro hanno sfruttato le occasioni ma sono partite che ci fanno crescere tanto”.

“Con l’arrivo del nuovo portiere è uno stimolo, non è sicuro che gioco. Durante gli allenamenti ci sproniamo a vicenda, c’è quella sana lealtà che ci fa dare il massimo l’uno dell’altro. Ci conoscevamo anche da prima, è una cosa bella”.

“Appena abbiamo vinto il campionato ero subito con la testa sulla Serie A, non vedevo l’ora che cominciasse. Sono molto tranquillo, poi ho la fortuna di avere una famiglia che mi fa vivere tutto tranquillamente. Ho la fortuna di avere uno staff e un allenatore che mi fanno vivere le cose al meglio”.

"Sul gol? Ho letto male io il cross, poteva fare qualcosa di più quando ha calciato. Errore mio, potevo leggere meglio il cross".

"Ritiro? È andato molto bene, fortunatamente faceva freschetto. Il gruppo era molto coeso, stiamo cercando di ricreare la stessa atmosfera dello scorso anno. Quelli che arrivano lo fanno col giusto entusiasmo".

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