Frosinone, Alvini: "Ce la siamo giocata, ma il trattamento non è stato equo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Massimiliano Alvini ha commentato in conferenza stampa la sconfitta in amichevole contro la Lazio. Il tecnico del Frosinone, nonostante il risultato, ha mostrato di essere soddisfatto dalla prova dei suoi. Nel finale, poi, ha detto di non aver visto un trattamento equo in campo tra le due squadre:

"Un buon Frosinone, che ha mostrato cose egregie. Ed è lì che bisogna battere. La squadra l'ha dimostrato questa sera: ha gamba, corsa, spirito, se l'è giocata, il percorso per poter fare dei miglioramenti l'ha intrapreso. Buona partita, buon livello, corretta, intensa, ho avuto delle indicazioni positive. Ce la siamo giocata con coraggio, avremmo potuto portare anche a casa il risultato.

Siamo stati aggressivi, quando ci siamo abbassati abbiamo preso il rigore. È quello il dettaglio da migliorare. Mi è piaciuto l'atteggiamento, non mi è piaciuto un po' di vittimismo in occasione del rigore. Ci penso io. Zero vittimismo, anche se oggi non c'è stato trattamento equo in campo".