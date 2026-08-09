Gattuso: "I tifosi della Lazio sono coerenti. A Bologna non ci saranno? Dico..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Gattuso, in conferenza stampa, ha parlato anche dei tifosi, della loro presenza di questa sera allo Stirpe ma anche della possibilità, ad oggi molto probabile, che possano non poterci essere nel match contro il Bologna, in seguito alla decisione del Viminale. Ecco le parole del tecnico sull'argomento:

Tanti tifosi al seguito: che messaggio vuole dare al pubblico?

"La maglia bisogna sudarla, onorarla. Questo è il messaggio. Sul resto posso fare poco, i tifosi sono coerenti. Penso che ai tifosi della Lazio non si possa dire non siano coerenti. Dispiace se non ci saranno a Bologna, ancora non è ufficiale ma penso che il calcio ha bisogno della gente che va allo stadio e della passione dei tifosi. La decisione non è sicura al 100%, spero che ci pensino perché soprattutto quando i tifosi si comportano bene hanno il diritto di andare allo stadio".