Calciomercato Lazio | Gimenez si allontana: c'è di mezzo la Roma

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CALCIOMERCATO LAZIO - Si decide il futuro di Santiago Gimenez nelle ultime settimane di mercato. Il Milan sta cercando una sistemazione per il centravanti messicano che non ha convinto, soprattutto dopo l'acquisto di Goncalo Ramos. La Lazio, che cerca un attaccante su richiesta di Gattuso, è una delle squadre interessate al suo profilo.

Ma in corsa c'è anche il Porto, attualmente in trattativa per la cessione di Rodrigo Mora alla Roma. Come riportato da gianlucadimarzio.com, se i giallorossi dovessero riuscire a chiudere per il classe 2007, allora i portoghesi potrebbero affondare proprio per Gimenez come suo sostituto in attacco. Il messicano, quindi, sembra sempre più lontano dalla Capitale.