Lazio - Mantova, le probabili formazioni: Gattuso prepara l'esordio

Inizia la stagione della Lazio. Dopo la fine della preparazione estiva, al via gli impegni ufficiali a partire dalla Coppa Italia: i biancocelesti ospiteranno il Mantova all'Olimpico per i trentaduesimi di finale. Gattuso dovrà sicuramente fare a meno di Gigot e Patric, così come anche di Isaksen e Cataldi, sulla via del recupero dopo le rispettive operazioni per risolvere la pubalgia. Si attende invece per i rientri di Pellegrini e Nuno Tavares, come per quelli di Przyborek e Artistico (affaticati). Sicuramente di fronte a Mandas in porta ci saranno Marusic, Doekhi, Provstgaard e Pedraza, con Romagnoli previsto in panchina. Dubbio sul modulo dal centrocampo in su: nel 4-3-3 si muoverebbero Taylor, Rovella e Dele-Bashiru, con Noslin (in vantaggio su Cancellieri), Dia e Zaccagni nel tridente d'attacco; in caso di passaggio al 4-2-3-1 verrebbe inserito Ratkov come centravanti, con Dia trequartista e Dele-Bashiru fuori. La decisione spetterà al tecnico.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Dia, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Romagnoli, R. Bordon, Lazzari, Floriani Mussolini, Belahyane, Farcomeni, Cancellieri, Serra, Sana Fernandes, Ratkov. All.: Gattuso.

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Meroni, Cella, Castellini; Silva, Trimboli, Ignacchiti, Benaissa; Ilie, Ruocco; Gliozzi. All.: Modesto.