Bologna - Lazio, interviene la Questura: "Nessun divieto per i tifosi biancocelesti"
Ancora novità per quanto riguarda la trasferta Bologna - Lazio in programma il prossimo 24 agosto. Come riportato da BolognaToday, infatti, la Questura di Bologna, almeno per il momento, e attraverso un comunicato stampa, smentisce le voci circolate negli ultimi giorni circa il divieto di trasferta per i tifosi biancocelesti e chiarisce che ulteriori misure organizzative verrano valutate successivamente. Il comunicato specifica quanto segue:
"In relazione alle notizie diffuse negli ultimi giorni riguardanti la partita di campionato di Lega Serie A Enilive Bologna – Lazio, che si terrà presso lo Stadio Dall’Ara il 24.08.2026 alle ore 18:30, si comunica che, allo stato attuale, la Questura di Bologna non rileva motivi da giustificare un divieto di trasferta per i sostenitori della S.S. Lazio.
Nel corso delle riunioni previste per la settimana corrente, relative alla prima giornata di campionato, verranno valutate tutte le opportune misure organizzative e di ticketing per l’evento in oggetto."