Lazio, De Grandis (Sky): "Bicchiere mezzo vuoto. Gattuso deve..."

10.08.2026 15:30 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, De Grandis (Sky): "Bicchiere mezzo vuoto. Gattuso deve..."

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Stefano De Grandis che ha detto la sua sulla partita della Lazio conro il Frosinone e sul mercato della società biancoceleste.

FROSINONE-LAZIO - "Il bicchiere lo vedo sempre mezzo vuoto. Questa è una Lazio priva di qualità, in questo contesto non può essere discusso Zaccagni nonostante le ultime due stagioni. La Lazio è costretto a sperare che i suoi giocatori di livello devono stare bene. Altrimenti la squadra resta scarsa". 

LE SCELTE DI GATTUSO "La Lazio non sta facendo mercato e non ha i soldi per intervenire quindi Gattuso deve capire come giocare. Se si rende conto di dover giocare a tre deve farlo. Con Doekhi e Provstgaard probabilmente serve un terzo, perché altrimenti rischiano di soffrire un attaccante rapido. Anche se per giocare in mood più aggressivo devi schierarti a quattro. Gattuso sceglierà il modulo più adatto agli uomini a disposizione". 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.