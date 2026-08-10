Lazio, De Grandis (Sky): "Bicchiere mezzo vuoto. Gattuso deve..."

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Stefano De Grandis che ha detto la sua sulla partita della Lazio conro il Frosinone e sul mercato della società biancoceleste.

FROSINONE-LAZIO - "Il bicchiere lo vedo sempre mezzo vuoto. Questa è una Lazio priva di qualità, in questo contesto non può essere discusso Zaccagni nonostante le ultime due stagioni. La Lazio è costretto a sperare che i suoi giocatori di livello devono stare bene. Altrimenti la squadra resta scarsa".

LE SCELTE DI GATTUSO - "La Lazio non sta facendo mercato e non ha i soldi per intervenire quindi Gattuso deve capire come giocare. Se si rende conto di dover giocare a tre deve farlo. Con Doekhi e Provstgaard probabilmente serve un terzo, perché altrimenti rischiano di soffrire un attaccante rapido. Anche se per giocare in mood più aggressivo devi schierarti a quattro. Gattuso sceglierà il modulo più adatto agli uomini a disposizione".