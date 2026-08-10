Mantova, problemi verso la Lazio: il punto sugli infortunati

Oltre al danno la beffa. Non solo la sconfitta in amichevole, che ha consegnato al Carpi la 16esima edizione del Memorial Cappelletti, ma anche due infortuni da tenere d'occhio in vista dei prossimi impegni. Questo è il bilancio dell'ultimo test estivo del Mantova: il tecnico Modesto ha perso Benaissa e Vesentini, entrambi per problemi fisici (il primo alla caviglia e il secondo alla clavicola). Ora andranno valutati in vista della partita contro la Lazio in programma il prossimo 16 agosto all'Olimpico, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03