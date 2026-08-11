FORMELLO - Lazio, scarico in campo. Obiettivo Mantova: si attendono i rientri

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Si entra nel vivo della stagione. Terminate le amichevoli, adesso iniziano gli impegni ufficiali. La Lazio ripartirà dall'Olimpico, dove ospiterà il Mantova per i trentaduesimi di Coppa Italia. La gara è in programma per il prossimo 16 agosto (ore 21:15), a otto giorni dall'esordio in campionato a Bologna.

Dopo la vittoria contro il Frosinone nell'ultimo test estivo, la squadra è già tornata in campo per una seduta di scarico, mentre per martedì Gattuso ha fissato un giorno di riposo. Presto con il gruppo si rivedrà Pellegrini, che era alle prese con un problema alla caviglia. Lo stesso vale per Cataldi e Isaksen, che hanno saltato tutta la preparazione per le rispettive operazioni per la pubalgia.

Sicuramente domenica non ci saranno Gigot e Patric, ancora indisponibili ma almeno il secondo sulla via del recupero. Dovrebbero farcela invece sia Przyborek che Artistico, fermi ai box negli ultimi giorni perché affaticati. Martedì si attende il rientro di Nuno Tavares, volato in Portogallo per un controllo: da settimane ormai non si allena per un'infiammazione al ginocchio.

Pubblicato il 10/08