Lazio, Gigot ancora ai box. E spunta l'opzione per la rescissione del contratto

RASSEGNA STAMPA - Ancora niente Gigot. Sembrava poter essere l'estate della sua ripartenza, dopo un anno fermo per i problemi alla schiena e alla caviglia. Anche Gattuso, nel giorno della sua presentazione, si era detto interessato a capire le sue condizioni (i due hanno già lavorato insieme al Marsiglia). Ma niente da fare.

Il francese non può essere preso in considerazione, visto che ha di nuovo saltato tutta la preparazione per i soliti fastidi proprio alla schiena. Per questo, dopo l'attaccante, la società dovrà accelerare sul mercato per un nuovo difensore, soprattutto per l'opzione dell'assetto a tre valutato dal tecnico biancoceleste.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, ora la Lazio proverà a rescindere il contratto di Gigot, in scadenza il prossimo 30 giugno 2027. In questo modo il club potrà risparmiare sull'ingaggio (uno dei più alti della rosa) e avere un po' di margine per acquistare un nuovo centrale. Ma non sarà semplice viste le limitazioni per il saldo zero.