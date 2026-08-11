Lazio, si va verso il primo 'sì' per il Flaminio: tutti i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Attesa per il Flaminio. Come riportato da Il Corriere dello Sport, entro venerdì 14 agosto sarà pubblicato il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi preliminare: molto probabilmente, la Soprintendenza esprimerà un parere favorevole sul progetto presentato da Lotito per lo stadio. Secondo quanto scrive lo stesso quotidiano, si tratterà di un via libera accompagnato da diverse prescrizioni tecniche (riguardanti tutela del disegno originario, impatto sul quartiere, ampliamento e copertura) che il club dovrà rispettare nella prossima fase di progettazione della riqualificazione. In sostanza, il piano sarà considerato ammissibile ma con la richiesta di alcune modifiche e adeguamenti da fare prima della stesura definitiva.

Dopo di che, la prima fase si chiuderà con l'ok del Comune di Roma, che potrà riconoscere il pubblico interesse dell'opera, e il voto definitivo nell'Assemblea Capitolina, dopo il dibattito e l'esame della delibera da parte della Giunta comunale. Da lì si passerà alla seconda fase, quella relativa agli aspetti economici.

A quel punto la Lazio dovrà presentare il PFTE completo, la bozza di convenzione e il Piano Economico Finanziario asseverato. A tutto questo seguirà la verifica dei documenti, ai quali potranno essere richiesti integrazioni o modifiche. Solo dopo avrà inizio la Conferenza dei Servizi decisoria, chiamata a esprimersi sul progetto definitivo. In caso di esito positivo arriverà l'approvazione definitiva del PFTE e l'ingresso nella terza e ultima fase, ovvero la gara pubblica per l'affidamento della concessione dei lavori.