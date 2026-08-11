Lazio | Euro 2032, niente Flaminio nella lista degli stadi: c'è già quello della Roma

RASSEGNA STAMPA - Sarà praticamente impossibile vedere il Flaminio nella lista degli stadi per Euro 2032 in Italia, che uscirà il prossimo 1 ottobre. "Nessuna chance, invece, per il progetto di un nuovo Flaminio", scrive La Gazzetta dello Sport. Per la Capitale, infatti, ci sarà già l'Olimpico e il nuovo impianto che farà la Roma a Pietralata.

Per il Flaminio della Lazio, invece, sembra non esserci margine per ospitare partite del torneo. Su questo era stato chiaro anche il ministro dello Sport Andrea Abodi: "Non rientrerà tra i 5 stadi scelti per le gare ufficiali". Anzi, come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, al massimo potrebbe ospitare le nazionali che arriveranno a Roma, proprio come un campo di allenamento.