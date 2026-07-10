Lazio, si è concluso il secondo giorno di test: il recap della società - FOTO
10.07.2026 16:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Giovedì 9 luglio la Lazio si è ritrovata a Formello per il raduno, i biancocelesti hanno svolto le visite di idoenità e conosciuto il nuovo mister, Gennaro Gattuso. I controlli sono proseguiti anche venerdì, all'Isokinetic per i test atletici a cui hanno partecipato tutti eccetto Noslin, Cataldi, Isaksen e Patric. La società, con un post sui social, ha condiviso un recap di questa giornata con gli scatti dei biancocelesti.
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