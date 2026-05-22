Lazio, tanti saluti speciali per Pedro: il video emozionante prima dell'addio

Una sorpresa per Pedro. Tanti saluti per lo spagnolo, che contro il Pisa giocherà la sua ultima partita con la maglia della Lazio. Dagli ex compagni (Reina, Vecino, Luis Alberto, Immobile) ai ragazzi delle giovanili biancocelesti, fino ad arrivare alla sua famiglia: tutti gli hanno mandato un messaggio speciale.

Questa il suo ringraziamento: “Che bello, grazie per questa bella sorpresa. La verità è che mi ha fatto sentire l'emozione di tutta la gente, la mia famiglia, gli amici, e pure del futuro della Lazio. Ho visto tanti capitani lì, spero e auguro il meglio per tutti loro. Sicuramente sono in tanti che arriveranno in questa meravigliosa squadra e auguro che possano avere una splendida carriera qua e dare tutto come ho potuto fare io. Spero che siano campioni, tutti vincenti quelli che arrivano qua. Sono emozionato pure per questi compagni di squadra: Vecino, Pepe Reina, Luis e tutti quanti che sono apparsi nel video. La verità è che è stato molto, molto speciale condividere lo spogliatoio con loro. Secondo me sono grandissimi giocatori e per me è stato veramente speciale sentire queste parole da parte loro. La verità è che sono molto, molto orgoglioso di questo. Sono molto fiero, davvero. Grazie". Di seguito il video.