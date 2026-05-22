Lazio, Fabiani contatta anche un ex allenatore della Bundesliga: di chi si tratta
22.05.2026 10:30 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri continua a riflettere sul proprio futuro, ma nel frattempo la Lazio si sta già guardando intorno. Come fa sapere il Corriere della Sera, il direttore sportivo Angelo Fabiani avrebbe avviato contatti con Fabio Pisacane, attuale tecnico del Cagliari, e con Dino Toppmöller, reduce dall’esperienza all’Eintracht Frankfurt, terminata anzitempo a gennaio: a entrambi sarebbe stata chiesta la disponibilità ad allenare i biancocelesti. A Lotito invece stuzzica l'idea di Gennaro Gattuso, considerato adatto a mantenere equilibrio in un gruppo che negli ultimi anni ha vissuto diversi momenti di frizione con il club.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.