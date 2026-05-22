Lazio, riflessioni per il dopo Sarri: casting a due. Possibile uno scambio

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© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - Nel futuro della Lazio non c’è Sarri che giorno dopo giorno si allontana sempre di più. Formalmente non è cambiato nulla, ma la separazione - si legge sul Corriere dello Sport - è ormai solo una questione di tempi e comunicazioni ufficiali. Il patron aspetta che sarà il toscano a fare la prima mossa e solo in quel momento stringerà i tempi per trovare un sostituto anche se il casting, in via informale, è già iniziato.

Nelle ultime ore, prosegue il quotidiano, il nome di Thiago Motta si è raffreddato. L’ex Juventus sarebbe orientato verso una ripartenza all’estero. Restano forti invece, le candidature di Palladino e Pisacane. Il primo è considerato più “pronto” dopo le esperienze con Monza, Fiorentina e Atalanta. Il suo destino sembra essere incrociato con quello di Sarri, orientato sempre di più verso Bergamo. Il secondo invece, rappresenta la novità. Ha conquistato una salvezza tranquilla con i rossoblù e ha lavorato molto sui giovani. È un profilo moderno, molto apprezzato anche per le qualità umane e gestionali. Più defilata invece, l’opzione Runjaic. Il tecnico dell’Udinese, conferma Nani, proseguirà in bianconero.

Poi, ci sono le piste romantiche. Quelle che fanno sognare accedendo la fantasia della piazza. Due sono i nomi: Sergio Conceiçao e Miroslav Klose. Il portoghese è un simbolo della Lazio, sta allenando Al-Ittihad ma il richiamo biancoceleste avrebbe un peso enorme. Il tedesco invece, è un’opzione diversa. Sarebbe la sua prima vera esperienza in un torneo di prima fascia.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

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