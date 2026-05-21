Roma, Gasperini sempre polemico nel derby: ecco cos'è successo
21.05.2026 20:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Grandi proteste da parte di Gian Piero Gasperini. Nel derby contro la Lazio, il tecnico della Roma si è lamentato in occasione del fallo di Taylor su Dybala. Nonostante Guida avesse già sanzionato il centrocampista olandese, l'allenatore giallorosso si è comunque scagliato contro Fabbri tra le due panchine. Come si vede nel BordoCam di Dazn, il quarto uomo gli ha risposto così, visibilmente stizzito dal suo comportamento: “Mister però: fallo, giallo. Cosa dobbiamo fare?”.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.