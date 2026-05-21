"Sarebbe accolto con grande euforia", le parole di Sabatini su Sarri al Napoli
21.05.2026 18:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Raggiunto dai microfoni di Radio Tutto Napoli Walter Sabatini ha detto la sua sull'addio di Antonio Conte e il possibile ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli.
"De Laurentiis ha sempre dimostrato di saper scegliere gli uomini giusti. Basta ricordare la decisione coraggiosa di puntare su Sarri ai tempi dell’Empoli. Napoli celebra ancora il calcio espresso da Sarri. Sarebbe accolto con grande euforia e credo che anche lui sarebbe felice di tornare”.
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