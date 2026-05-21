Lazio, Pedro dice addio: "Sarete per sempre nel mio cuore" - VD

La lettera d'addio di Pedro. In vista della sua ultima gara con la maglia biancoceleste, che giocherà contro il Pisa, lo spagnolo ha salutato tutti i tifosi laziali leggendo un messaggio speciale. Di seguito le sue parole e il video pubblicato dal club.

"Oggi è un giorno molto triste per me perché dico addio a questo bel percorso e alla splendida famiglia laziale. Vorrei ringraziare tutti i tifosi, i calciatori, gli allenatori e tutta la società, dipendenti e collaboratori compresi, per avermi permesso di far parte della storia gloriosa di questo club. È vero che non ho portato trofei a questa che considero una casa meravigliosa, ma ho sempre difeso questa maglia con coraggio, umitlà, ambizione e passione, insieme ai miei compagni di squadra. Sono sicuro che presto si festeggerà qualcosa di improtante con questi grandi uomini e calciatori. Ogni volta che entravo in campo ho alzato lo sguardo, ammirando fiero il nostro popolo. Ogni emozione vissuta, ogni gol indimenticabile, ogni canzone cantata insieme sono momenti che rimarranno scolpiti nella mia mente. Contro il Pisa sarà la mia ultima partita con questa maglia, vi aspetto tutti allo stadio e spero che possiate starmi vicino. Ma comprendo anche che quest'anno è stato difficile e complicato per tutti, rispetto al massimo la vostra decisione. È stato un vero onore vestire questa maglia e stemma sul mio petto, auguro il meglio a tutta la famiglia laziale, porterò il club sempre nel mio cuore. Uno di voi, sempre forza Lazio!".