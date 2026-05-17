Lazio, il derby è amaro: vince la Roma con due gol di Mancini

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

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Le avvisaglie della vigilia erano chiare: tra infortuni e clima generale il derby per la Lazio era una salita parecchio impervia. Vince la Roma con due gol su palla inattiva di Mancini, il primo dopo un primo tempo ben giocato dai biancocelesti, a cui evidentemente manca qualità in fase di chiusura azione. Nel secondo tempo il 2-0 chiude di fatto la partita e la stagione dei biancocelesti, aprendo interrogativi grandi come una casa sul prossimo anno.

LE SCELTE DI SARRI - L'unica novità è Cancellieri, preferito dal 1' a Isaksen. Esordio in Serie A per Furlanetto in porta, che sostituisce l'infortunato Motta. Davanti a lui Marusic, Gila, Provstgaard e Tavares. A centrocampo Rovella torna titolare in cabina di regia, ai suoi fianchi Basic e Taylor. In attacco Dia centravanti, Noslin scala sull'esterno sinistro, orfano del capitano Zaccagni.

VANTAGGIO ROMA - Dybala dalla bandierina, colpo di testa di Cristante che finisce alto. Schema tentato da Rovella su un calcio di punizione, la palla per Dia è troppo lunga. Tavares vede Cancellieri libero a destra, cross troppo alto per l'esterno biancoceleste. Tavares di testa indirizza verso la sua porta, bravo Furlanetto a mettere in angolo. Conclusione di Wesley deviata da Cancellieri, blocca Furlanetto. Taylor vede Basic tutto solo a destra, il centrocampista perde il tempo del passaggio e anche la potenziale occasione. Ammonito Taylor per fallo da dietro su Dybala. Tiro di Cancellieri dopo azione personale di Noslin, blocca Svilar. Giarata di Malen verso la porta, respinge con il corpo Gila. Al 29' Taylor serve Dia in area, che dopo un paio di dribbling su Svilar mette in rete. Tutto inutile perché l'attaccante parte in posizione di fuorigioco. Tavares trova Noslin in area, acrobazia respinta da Cristante che tocca anche con il braccio, Cancellieri calcia e la palla finisce alta dopo la devizione di un difensore della Roma. Sul corner Gila stacca su tutti ma non trova la porta. Bella azione tra Rovella e Dia, ancora per Noslin, diagonale che finisce fuori di poco. Nella Roma fuori Ndicka infortunato per Rensch, Mancini passa centrale e Celik difensore a destra. Al 40' Pisilli batte il corner e di testa Mancini mette in rete. Azione personale di Cancellieri, Svilar in uscita lo anticipa dopo l'ultimo tocco. Svilar scatena una rissa al termine della quale vengono ammoniti Hermoso e Cancellieri. Conclusione di Hermoso che finisce sull'esterno della rete.

PARTITA CHIUSA - Nella Roma El Shaarawy rileva Pisilli. Noslin vede la sovrapposizione di Tavares, tiro strozzato e palla fuori. Potente tiro di Cancellieri, blocca Svilar. Wesley sfonda alle spalle di Tavares, bravo il portoghese a rientrare e sfruttare il fisico. Cancellieri vede il corridoio alle spalle di Celik, chiude Mancini prima della conclusione. Nella Lazio fuori Dia e Taylor, dentro Maldini e Dele-Bashiru. Dybala cerca Malen, tocca Rovella, tiro di Malen e gran respinta di Furlanetto. Ammonito Tavares per fallo su Dybala. Da punizione calcia Dybala, Furlanetto tocca in corner. Al 66' da calcio d'angolo arriva un altro gol di testa di Mancini. Al 70' in fondo a una rissa iniziata dai giocatori della Roma contro Maldini vengono espulsi Rovella e Wesley. Dentro Isaksen per Cancellieri. Rimpallo tra Gila e Celik, conclusione del giocatore ella Roma a lato. Sarri inserisce Pedro e Lazzari per Noslin e Marusic. Nella Roma dentro Ziolkowski e Soule per Mancini e Malen. Ammonito El Shaarawy per un pestone su Isaksen. Nella Roma entra Dovbyk per Dybala. Palo di Dovbyk dopo uno sbaglio in disimpegno di Isaksen. El Shaarawy calcia a lato da dentro l'area.