Roma, Gasperini a Dazn: "Emozione enorme. Contro questa Lazio..."

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Ospite ai microfoni di Dazn, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato dopo il fischio finale del derby tra Roma e Lazio. Queste le sue parole:

“Abbiamo ancora 90 minuti da giocare, è un campionato straordinario, bellissimo. Tante squadre in pochi punti. Oggi è stata un’emozione enorme, siamo tutti felici perché sappiamo che domenica dipende da noi. Abbiamo una settimana per concentrarci e realizzare un traguardo che volevamo a tutti i costi”.

“Lo stop di una concorrente? Ce lo auguravamo ma non era facile, poi ha perso la Juve che giocava in casa. Siamo stati bravi a concentrarci sulla nostra gara, non era facile contro una Lazio di valore, che ha una rosa importante. Primo tempo di difficoltà, poi l’abbiamo sbloccata su calcio piazzato. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, abbiamo concesso poco a loro. Non dobbiamo farci prendere troppo all’entusiasmo, domenica abbiamo l’ultimo passo di questa ricorsa. Dobbiamo festeggiare oggi e poi pensare a un traguardo che sarebbe davvero bello per noi”.

“Mancini ha fatto una doppietta che rimarrà indelebile. Questa squadra ha sempre avuto tanti capitani, un gruppo solido che ha amalgamato tutti i nuovi arrivati. Non ho mai avuto problemi, ho sempre cercato di dare il massimo. Abbiamo attraversato pochissimi momenti difficili. Pensavamo che il pareggio con la Juve fosse un momento difficile, ma ci ha dato consapevolezza di avere qualità, di saper fare dei gol, cosa che prima ci veniva difficile. Abbiamo segnato con tanti giocatori diversi e iniziato a vincere le partite”.

“Il futuro di Dybala? Questa è materia della prossima settimana. C’è qui la proprietà e quando ci sono loro diventa tutto più facile, prendono decisioni sul momento. C’è la volontà di entrambi, io sarei contento per lui. I giocatori in scadenza sono stati professionali e attaccati alla Roma. Oggi abbiamo vinto il derby, non abbiamo ancora aggiunto il traguardo ma il giudizio sui ragazzi non cambia”.