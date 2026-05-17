Lazio, è sempre derby anche fuori dall’Olimpico: lo sfottò ai tifosi della Roma - FOTO
17.05.2026 13:20 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Ha scelto di non entrare la tifoseria organizzata della Lazio in occasione del derby contro la Roma.
Continua così la protesta dei tifosi della Lazio ma non si spegne il derby con i giallorossi, neanche a distanza.
A Ponte Milvio, dove si sono radunati tanti tifosi della Lazio, è stato esposto uno striscione con sfottò ai giallorossi: “Ore 12:00 state tranquilli, oggi non vi umiliamo!” il messaggio dei sostenitori biancocelesti rivolto a quelli della Roma. Di seguito la foto.
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.