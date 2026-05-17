Derby, la Lazio può eguagliare i clean sheet della Roma: il dato
17.05.2026 09:45 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Piena emergenza per la Lazio, soprattutto in difesa. Sarri è rimasto anche senza portiere: dopo l'infortunio di Provedel, adesso c'è anche il forfait di Motta. Con questi presupposti, si preannuncia un derby complicato. Eppure, come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio ha già collezionato 15 clean sheet, come il Milan. Solo Inter e Como ne contano di più (18), mentre la Roma è a quota 16, al pari della Juventus.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.