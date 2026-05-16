Quattro portieri in una stagione: la Lazio come l'Udinese e il Milan

Quattro portieri diversi in un anno. È stata un'annata maledetta per chi difende i pali della Lazio: ben due infortuni hanno costretto Sarri a cambiare il titolare. Prima Provedel (stagione finita), che ha lasciato il posto a Motta. Poi proprio l'ex Reggiana, che si è fermato prima del derby: giocherà Furlanetto. Solo una volta si è trattato di una scelta tecnica: contro il Milan agli ottavi di Coppa Italia era sceso in campo Mandas, passato a gennaio in prestito al Bournemouth. In passato altre due squadre hanno utilizzato quattro portieri in stagione: prima il Milan, nel 23/24 (Maignan, Mirante, Sportiello, Nava), e poi l'Udinese nel 24/25 (Okoye, Sava, Padelli, Pinna). Entrambe però non hanno avuto tutti i problemi fisici che ha avuto quest'anno la Lazio.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03