Roma - Lazio è anche Gasperini contro Sarri: i precedenti dei due tecnici

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RASSEGNA STAMPA - Roma - Lazio sarà una sfida nella sfida. Non sarà solo il Derby della Capitale, ma anche uno scontro tra due bravi allenatori come Gasperini e Sarri. Il tecnico biancoceleste ne ha affrontate sette di stracittadine finora, vincendone quattro, pareggiandone una e perdendone due. Comunque vada, il bilancio resterà in attivo. Ma un conto è renderlo ancora migliore o mantenerlo inalterato, un altro è peggiorarlo.

Oltre al derby, va mantenuto positivo anche il bilancio con Gasperini. Infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, è il collega con cui si è misurato più volte in carriera (al pari di Allegri), ben 22, la prima venti anni fa in un Crotone - Pescara in Serie B. Il bilancio tra loro è in assoluta parità: sette

vittorie a testa e otto pareggi.

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