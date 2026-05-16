Lazio, Sarri ci sarà per il derby di domenica alle 12? La scelta del mister

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RASSEGNA STAMPA - Sono stati giorni turbolenti nella Capitale. Proposte e rinvii che alla fine hanno stabilito l'anticipo di mezz'ora per l'orario già previsto inizialmente alle 12:30. Roma - Lazio si giocherà domenica alle 12:00 per aumentare, anche se di poco, il distanziamento per la finale degli Internazionali di tennis in programma domenica alle 17:00 al Centrale del Foro Italico, a un centinaio di metri di distanza dallo stadio Olimpico.

La scelta di giocare il derby a quell'ora, però, aveva stizzito Sarri e non poco: "Lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocheranno loro. Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega e ora la Lega deve rimediare. Il Prefetto è stato chiaro e speriamo che sia lunedì la data". Poi aveva chiamato in causa Lotito: "Se fossi il presidente non presenterei neanche la squadra".

Parole forti, ma alla vigilia della partita sembra che la decisione sia stata presa. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, mister Sarri ci sarà. Incavolato, ma ci sarà. Il gruppo squadra è stato fondamentale, il giorno dopo la finale era ancora rigido sulla sua posizione, i giocatori sono riusciti ad ammorbidirlo. Il mister darà dei segnali di protesta, non parlerà oggi in conferenza, cosa farà (o non farà) domani ancora non è dato saperlo. Non è da escludere che scelga di non fare alcun tipo di dichiarazione neanche ai microfoni di Dazn e in conferenza stampa post-partita.