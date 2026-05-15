Cesena, Floccari nuovo diesse? Per la panchina ha già pronto un ex Lazio
15.05.2026 20:30 di Christian Gugliotta
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© foto di Federico Gaetano
In casa Cesena c'è aria di cambiamento. A pochi mesi dal suo arrivo, infatti, Ashley Cole potrebbe non essere confermato in panchina, con la società che dovrebbe, dunque, cercare un nuovo allenatore da cui ripartire. Prima, però, il club dovrà individuare il nuovo diretto sportivo: i nomi in pole sono quelli di Sergio Floccari e Andrea Mancini, figlio di Roberto che, tuttavia, è ancora legato alla Sampdoria.
Secondo Il Resto del Carlino, la proprietà starebbe facendo le sue valutazioni, ma, in attesa della decisione, Floccari avrebbe già in mente un ex Lazio come futuro tecnico. Si tratta di Alessandro Nesta, con il quale l'ex attaccante ha lavorato al Monza nella stagione 2024/25.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.