Derby, Paoloni (SAP): "Gestione complessa, la sicurezza ha la priorità"

Fonte: Adnkronos

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“La gestione dell’ordine pubblico è materia complessa e delicata e chi ha l’onere di gestirla deve valutare tutti gli interessi in gioco senza mettere a rischio l’incolumità di cittadini, tifosi e atleti, ma anche quella degli operatori delle forze dell’ordine e consentire il regolare svolgimento di tutte le iniziative”. Lo ha detto il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni, intervistato dall’agenzia di stampa Adnkronos in merito all’accordo raggiunto tra Prefettura di Roma e Lega Calcio Serie A sul derby Roma-Lazio, che si disputerà domenica 17 maggio alle 12.



“La sicurezza – ha precisato Paoloni – resta un fattore prioritario rispetto anche ad altri interessi e siamo certi che la professionalità degli operatori garantirà il miglior servizio possibile per la nostra comunità e la buona riuscita di tutti gli eventi”.