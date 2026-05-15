Hysaj e Pedro salutano la Lazio: lo spagnolo organizza una festa d’addio
RASSEGNA STAMPA - Ha già salutato la Lazio con un pranzo a Formello Hysaj, lo seguirà presto anche Pedro, reduce dal saluto ai tifosi biancocelesti al termine della finale di Coppa Italia.
Rimangono ancora due gare prima dell’addio alla Lazio, quella che è diventata la seconda maglia più indossata in carriera, ma Pedro si prepara intanto a salutare anche i compagni.
Al pari di Hysaj, a sua volta in scadenza il 30 giugno, il canario non rinnoverà e dopo la fine della stagione tornerà in Spagna, il futuro da dirigente per ora può attendere. Per salutare la Lazio allora, come riporta il Messaggero, Pedro ha organizzato una festa che andrà in scena mercoledì in un locale in zona Pigneto. Dopo l’addio ai tifosi sarà quindi il momento di quello a compagni e staff.