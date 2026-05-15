Lazio, Lotito non molla Gattuso: è uno dei nomi per il post Sarri
RASSEGNA STAMPA - Il derby ancitipa l'incontro per il futuro. Dopo la tanto discussa stracittadina, che si giocherà definitivamente domenica alle 12, Lotito parlerà con Sarri per mettere le basi per la prossima stagione. In attesa di capire se il tecnico resterà o meno nella Capitale, il presidente della Lazio si starebbe già tutelando in caso di addio tenendo d'occhio alcuni allenatori.
Uno su tutti è Gennaro Gattuso, un profilo che da tempo piace al patron. Attualmente è senza squadra: è reduce dalla delusione Mondiale con l'Italia, si è dimesso dalla panchina azzurra dopo aver mancato la qualificazione contro la Bosnia. Lotito apprezza moltissimo il suo "spirito battagliero", per questo è una pista da non escludere in vista dell'anno prossimo. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Messaggero.