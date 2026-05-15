Sarri, cuore a metà: priorità Lazio, ma spuntano indizi di un addio

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RASSEGNA STAMPA - Potrebbe decidersi nella prossima settimana il destino di Maurizio Sarri da allenatore della Lazio. Dopo il derby con la Roma andrà in scena infatti un incontro tra il tecnico biancoceleste e il presidente Lotito per capire se ci siano o meno le basi per proseguire un matrimonio che in questa stagione ha attraverso la burrasca.

La Lazio rimane la priorità di Maurizio Sarri, legatissimo all’ambiente a maggior ragione dopo una stagione simile e allo stesso tempo blindato da un contratto di 10 milioni lordi per i prossimi due anni. Al netto di ciò, però, come riporta il Messaggero la principale urgenza del tecnico è quella legata al progetto e al ricevere in tal senso garanzie scritte per evitare nuove beffe come quelle dell’ultima estate. Difficile, però, riuscire a convincere Lotito. E, allora, attenzione anche alle tutt’altro che marginali chance di un addio.

Sempre secondo il quotidiano, infatti, non mancano i primi indizi che possano far pensare a una separazione al termine della stagione. Non solo per il contatto a Napoli con il ds dei partenopei Manna, né per un Giuntoli pronto a rimettersi in gioco all’Atalanta e a trascinare con sé l’attuale allenatore della Lazio. Alla lista si aggiunge anche l’opzione Milan qualora dovesse salutare oltre ad Allegri anche Tare, mentre rimangono sullo sfondo Fiorentina e Bologna. Soprattutto, però, sarebbe in bilico anche la casa affittata da Sarri all’Olgiata, a due passi da Formello. Un segnale in più, forse il più fragoroso, di come il futuro del tecnico e della Lazio sia ancora tutt’altro che definito.

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