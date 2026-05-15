Lazio, la difesa perde pezzi: Gila e Romagnoli spingeranno per l’addio
RASSEGNA STAMPA - Nessuna Coppa Italia in bacheca a dare l’illusione di poter cambiare un futuro che sembra già scritto. Rischia di perdere in un colpo solo la sua coppia di titolari al centro della difesa la Lazio, che con la conclusione della stagione dovrà fare i conti anche con le questioni in sospeso sul mercato.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, dopo la mancata cessione in inverno non sembra essere cambiato lo scenario per Alessio Romagnoli. Il difensore, in scadenza nel 2027, è pronto a spingere per lasciare la Lazio anche se questa volta difficilmente per approdare in Qatar vista la situazione in Medio Oriente.
Sempre il quotidiano sottolinea poi come anche il compagno di reparto Gila è ormai ai saluti: a sua volta con il contratto in scadenza nel 2027, lo spagnolo ha da tempo fatto capire di non voler rinnovare e oggi è conteso da Milan e Inter, ma non sono da escludere neanche offerte dall’estero o altre strade in Italia, con la Lazio che dovrà riconoscere il 50% della cessione al Real Madrid. E che, nel giro di poche settimane, rischia di perdere in un colpo solo entrambi i suoi centrali di difesa.