Lazio, dall'euforia al vuoto: contro la Roma riparte la protesta
RASSEGNA STAMPA - Tutto o niente, il punto più alto e quello più basso, l’euforia della Coppa e il silenzio del campionato.
Appena cinque giorni dopo la sfida contro l’Inter lo stadio Olimpico tornerà ad essere vuoto, almeno per quanto riguarda la presenza dei tifosi biancocelesti. Come riporta il Corriere dello Sport la situazione è chiara: i tifosi hanno deciso di tornare allo stadio nella finale di Coppa Italia, visto il campo neutro, ma, contro la Roma nel derby, tornerà la desolazione.
A confermarlo sono i numeri visto che sono stati staccati per la stracittadina appena un migliaio di biglietti con la fase di prelazione per gli abbonati già conclusa.
Proprio per l’esigua presenza dei tifosi della Lazio la Roma ha deciso di ampliare la vendita ai propri sostenitori nei settori nord della Tevere, solitamente adibiti a zona cuscinetto.
I tifosi della Lazio non mollano di un centimetro, alla fine del campionato mancano ancora il derby e la gara contro il Pisa ma il saluto alla stagione non sarà di quelli calorosi.
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