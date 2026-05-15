Lazio, ecco la trimestrale di marzo: quando arriverà la risposta sul mercato
RASSEGNA STAMPA - Neanche il tempo di metabolizzare la sconfitta in finale di Coppa Italia e tutti i mancati introiti per le casse della Lazio che già scocca l’ora della consegna della trimestrale al 30 marzo scorso.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero la Lazio dovrà consegnare la fotografia del bilancio di fine marzo entro la giornata di domani, 16 maggio, alla Commissione di controllo. Che, a quel punto, avrà bisogno di una settimana per analizzare il tutto e trasmettere il proprio verdetto alla FIGC.
L’obbligo per la Lazio sarà quello di rientrare nello 0,7% del costo del lavoro allargato e non più dello 0,8% come specifica il Corriere dello Sport. Sarà quindi ancora più duro rispettare il parametro per avere un mercato libero e non a saldo zero. Lotito, per provare ad agevolare il raggiungimento dell’obiettivo, inserirà il credito di circa 20 milioni ottenuto dal recente accordo per i vecchi diritti TV, alla Commissione il compito di stabilire se questa mossa sia sufficiente o meno.