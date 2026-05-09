RIVIVI DIRETTA - Lazio-Inter 0-3: i nerazzurri calano il tris all'Olimpico
Serie A Enilive | 36ª giornata
Sabato 9 maggio 2026, ore 18:00
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-INTER 0-3 (7' Martinez, 39' Sucic, 76' Mkhitaryan)
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic (77' Lazzari), Gila (55' Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini; Basic, Rovella (55' Patric), Dele-Bashiru; Cancellieri (55' Isaksen), Noslin, Pedro (62' Dia).
A disp.: Furlanetto, Giacomone, Gigot, Tavares, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Taylor, Maldini, Przyborek.
All.: Maurizio Sarri
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni (63' Luis Henrique); Doiuf, Susic (80' Mosconi), Barella (45' Frattesi), Mkhitaryan, Carlo Augusto; Thuram (45' Bonny), Lautaro Martinez (63' Dumfries).
A disp.: Sommer, Di Gennaro, Dumfries, de Vrji, Zielinski, Luis Henrique, Akanji, Dimarco, Darmian, Cocchi.
All.: Cristian Chivu
Arbitro: Rosario Abisso (sez. Palermo); Assistenti: Fontani-Biffi; IV Ufficiale: Sacchi J.L.; V.A.R.: Meraviglia; A.V.A.R.: Massa
Ammoniti: 48' Pellegrini (L), 74' Noslin (L), Mkhitaryan (I)
Espulsi: 59' Romagnoli (L)
SECONDO TEMPO
90'+3' Triplice fischio, finisce in questo momento la sfida tra Lazio e Inter.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri tre minuti.
85' Cartellino giallo per Mkhitaryan, autore del fallo su Noslin.
80' Fuori Sucic, dentro Mosconi.
77' Cambia ancora Sarri: dentro Lazzari per Marusic.
76' Arriva il gol del 3-0 dell'Inter: Mkhitaryan mette la firma sul tabellino del match quando mancano meno di 15 minuti al triplice fischio. Errore di Dele-Bashiru che dà il là all'azione nerazzurra: Bonny chiama in causa l'armeno che non sbaglia, beffando Motta.
74' Ammonito anche Noslin per proteste.
73' Noslin scambia con Dia ma poi fallisce la grande occasione per il gol del 2-1.
70' Contropiede Lazio con Dele-Bashiru che recupera e fa partire Noslin. L'azione si conclude con la conclusione di Isaksen deviata da Martinez.
63' Esce Bastoni ed entra Luis Henrique, Dumfries per Lautaro.
62' Cambia Sarri: fuori Pedro, dentro Dia. Piovono fischi da parte dei tifosi dell'Inter: nella memoria il gol dello scorso anno che consentì al Napoli di vincere lo Scudetto, proprio ai danni dell'Inter.
61' Conclusione di Isaksen che però è troppo debole: Carlos Augusto lo intercetta e mette la palla in out.
59' Arriva la decisione peggiore: Romagnoli viene espulso.
58' L'arbitro viene richiamato al Var per rivedere il duello Romagnoli-Bonny.
56' Fallo netto di Romagnoli su Bonny: cartellino giallo per il difensore centrale della Lazio, ma un check in corso dell'arbitro per potenziale cartellino rosso.
55' Conclusione fuori misura di Frattesi e, subito dopo, doppio cambio per Sarri: Provstgaard per Gila, Rovella per Patric, Isaksen per Cancellieri.
52' Debole tentativo di Pedro, che va alla conclusione ma senza mettere in difficoltà Martinez. Probabilmente, passarla a Basic - in una posizione migliore - sarebbe stata la scelta più giusta.
49' Provvidenziale Motta (per due volte) a intervenire sulla conclusione di Bisseck!
48' Il primo cartellino giallo del match è per Luca Pellegrini.
45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio-Inter.
45' Escono Thuram e Barella, entrano Bonny e Frattesi.
PRIMO TEMPO
45' Senza alcun minuto extra, termina il primo tempo di Lazio-Inter.
39' Arriva il raddoppio dell'Inter, firmato Sucic. I nerazzurri provano a penetrare in area con Lautaro e Diouf: poi proprio l'argentino chiama in causa Sucic, che conclude direttamente in porta, mettendo la palla lì dove Motta non può arrivare.
37' Servito in verticale Dele-Bashiru per un'azione potenzialmente pericolosa per la Lazio, esce bene Martinez e fa sua la palla.
36' Lautaro a terra dopo uno scontro con Rovella: l'argentino rimane qualche secondo a terra, l''arbitro concede la punizione all'Inter.
30' Calcio di punizione Inter con Barella e Bastoni sul punto di battuta: alla fine va Barella, ma la palla si perde di poco sopra la traversa.
26' Contropiede Inter che si conclude con il tentativo di Barella per Lautaro Martinez, che per poco non arpiona la palla. Fanno buona guardia i due centrali.
22' Diouf mette un'altra bella palla in area di rigore: attento Romagnoli a intervenire, mettendola in out.
20' Calcio d'angolo per l'Inter: poco prima, i calciatori nerazzurri si lamentano per un colpo di braccio di Gila in area di rigore, che però l'arbitro non giudica passibile di calcio di rigore.
17' Bellissima azione della Lazio, orchestrata da Pedro che poi chama in causa Pellegrini sulla fascia: il numero 3 mette una buona palla in mezzo all'area, che viene recuperata dalla retroguardia nerazzurra.
14' Buon momento della Lazio, con l'azione orchestrata da Gila che viene interrotta da Thuram. Punizione Lazio, che rimane in possesso.
14' Va Noslin direttamente in porta: la palla viene bloccata agevolmente da Josep Martinez.
13' Calcio di punizione per la Lazio dopo il fallo di Barella su Pedro: sul punto di battuta Rovella e Noslin.
12' Cross di Thuram: bravo Motta a uscire e allontanare la palla, e Cancellieri ad arpionarla cercando di far ripartire l'azione dei suoi.
11' Cross di Diouf, che viene allontanao direttamente da Motta. Poi ci prova Thuram sulla ribattuta, ma la palla si perde sull'esterno della rete.
10' Ancora Inter in possesso palla, con la Lazio che, dopo aver subito il gol dello svantaggio, ora fa buona guardia.
7' Gol del vantaggio dell'Inter con Lautaro Martinez: fallo laterale di Bisseck, sponda di Thuram per la conclusione dell'argentino, che con cui batte Motta.
6' Prima occasione dell'Inter con Diouf che conclude direttamente in porta da buona posizione. La difesa fa muro, e arriva il fallo laterale per l'Inter.
2' Motta direttamente sulla fascia per Cancellieri, che si scontra con Bastoni: Abisso vede il fallo del calciatore della Lazio e dà al punizione all'Inter.
1' Fischio dell'arbitro Abisso: inizia in questo momento Lazio-Inter.
AGGIORNAMENTO ORE 17.20 - Entrambe le squadre fanno il proprio ingresso in campo: inizia il riscaldamento.
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Inter. Fischio d'inizio alle 18.00.
Seguono aggiornamenti.