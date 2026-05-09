Lazio, ancora un cartellino rosso: nessuno come i biancocelesti in Serie A
09.05.2026 20:10 di Christian Gugliotta
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In casa Lazio piovono cartellini rossi. L'espulsione rimediata da Alessio Romagnoli contro l'Inter (salterà il derby) è l'ottava stagionale per i biancocelesti, che in Serie A non hanno eguali. Nessun'altra squadra, infatti, ha accumulato un numero simile di cartellini e il Bologna, secondo in questa speciale classifica, non è andato oltre le quattro sanzioni.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.