Hernanes: "Sarri voleva aggredire la gara ma Lazio troppo blanda"
09.05.2026 21:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Vince ancora l'Inter di Chivu che, all'Olimpico, batte la Lazio imponendosi con un secco 3-0. Va ai nerazzurri il primo dei due match contro la squadra di Sarri a quattro giorni dalla finale di Coppa Italia. Al termine della gara ecco il pensiero del doppio ex Hernanes ai microfoni di Dazn.
"Sarri voleva aggredire la partita ma la Lazio è stata troppo blanda, probabilmente perché ha preso anche quel gol subito. Solo nella ripresa ho visto una piccola reazione ma troppo poco”.
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autore
Jessica Reatini
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