Lazio, Lotito annulla il viaggio negli USA. Briga: "Se fosse stato davvero invitato..."

Claudio Lotito ha deciso di non partire per New York dove avrebbe assistito, su invito del presidente della Fifa Gianni Infantino, alla finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina.

Via social, con un messaggio su X, Briga ha commentato la decisione del patron sostenendo che: "Se fosse stato davvero invitato non si sarebbe perso per nulla al mondo l’occasione di visibilità. SE FOSSE STATO DAVVERO INVITATO".

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