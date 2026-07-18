Mondiali 2026, si sfidano Francia e Inghilterra: in palio terzo e quarto posto
18.07.2026 12:00 di Simone Locusta
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Erano a un passo dalla finale, ma dovranno accontentarsi di lottare per l'ultimo posto sul podio. Francia e Inghilterra, eliminate rispettivamente da Spagna e Argentina (le quali si sfideranno in finale domani sera alle ore 21:00 italiane), si giocheranno il terzo e quarto posto della competizione questa sera alle ore 23:00 al Miami Gardens, in Florida.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.