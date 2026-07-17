Lazio, grigliata a Formello: Pedraza canta davanti a compagni e staff

Anticipata la grigliata a Formello. Originariamente prevista per il 26, la cena di gruppo è stata anticipata a oggi con Gattuso che ha scelto di accorciare i tempi per fare ulteriormente gruppo e compattare la Lazio.

Giocatori e staff insieme a cena con diverse tavolate all’interno del centro sportivo di Formello per una serata di relax e spensieratezza prima di tornare a tuffarsi domani nella preparazione.

Come testimoniato dalle storie Instagram di capitan Zaccagni, però, c’è anche spazio per il classico rituale che coinvolge i nuovi arrivati. Protagonista in questo caso Alfonso Pedraza, immortalato in un tentativo apprezzabile di cantare davanti a tutti i presenti.