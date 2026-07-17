Formula 1 | Ferrari, pazzesco in Belgio: rischia la penalità dalla FIA

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Il venerdì del GP del Belgio si è complicato per la Ferrari anche fuori dalla pista. La FIA ha infatti aperto un’investigazione sulla Scuderia di Maranello dopo le FP2 di Spa-Francorchamps. Al centro dell’attenzione ci sarebbe una possibile irregolarità procedurale per Charles Leclerc e Lewis Hamilton. I commissari dovranno ora valutare la documentazione e stabilire se esistano gli estremi per una sanzione. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> Ferrari investigata FIA a Spa <<<