Ex Lazio | Tchaouna, i due fratelli cambiano maglia: ecco dove giocheranno

Nuova esperienza per i fratelli di Loum Tchaouna, ex attaccante della Lazio e ora al Coventry City (si è trasferito dal Burnley). Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Franck e Franky Tchaouna hanno lasciato l'Enna e sono passati al Catanzaro. Quando il francese vestiva la maglia biancoceleste, i due avevano svolto una prova anche con la Primavera della Lazio. Ora continueranno altrove la loro carriera.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03