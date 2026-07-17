Ex Lazio | Tchaouna, i due fratelli cambiano maglia: ecco dove giocheranno
17.07.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nuova esperienza per i fratelli di Loum Tchaouna, ex attaccante della Lazio e ora al Coventry City (si è trasferito dal Burnley). Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Franck e Franky Tchaouna hanno lasciato l'Enna e sono passati al Catanzaro. Quando il francese vestiva la maglia biancoceleste, i due avevano svolto una prova anche con la Primavera della Lazio. Ora continueranno altrove la loro carriera.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.