Ex Lazio | Tchaouna, i due fratelli cambiano maglia: ecco dove giocheranno

17.07.2026 18:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Tchaouna, i due fratelli cambiano maglia: ecco dove giocheranno

Nuova esperienza per i fratelli di Loum Tchaouna, ex attaccante della Lazio e ora al Coventry City (si è trasferito dal Burnley). Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Franck e Franky Tchaouna hanno lasciato l'Enna e sono passati al Catanzaro. Quando il francese vestiva la maglia biancoceleste, i due avevano svolto una prova anche con la Primavera della Lazio. Ora continueranno altrove la loro carriera.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.