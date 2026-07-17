Calciomercato Lazio | Kennedy, la concorrenza aumenta. E in Serie A...

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è in corsa per John Kennedy. L'attaccante brasiliano del Fluminense sembra essere il candidato numero uno per l'attacco biancoceleste. Tuttavia, la trattativa procede ma non decolla: c'è distanza tra le parti e l'accordo ancora non è stato trovato. Intanto, come riportato anche da TuttoCagliari.net, sul calciatore sembra essere piombato l'interesse del Cagliari e dell'Udinese oltre che di altri club europei come Watford e Wolverhampton. La concorrenza per Kennedy inizia a diventare folta, e se la Lazio vuole affondare il colpo dovrà farlo in tempi brevi per evitare di rimanere beffata.