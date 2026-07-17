Mondiali 2026 | Spagna - Argentina, dove vedere la finale in tv e streaming

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Novanta minuti, o forse qualcosa in più, separano il Mondiale 2026 dal suo epilogo. Dopo un mese di spettacolo sui campi di Stati Uniti, Canada e Messico, è arrivato il momento della sfida che assegnerà il titolo iridato.

L'appuntamento è fissato per domenica 19 luglio alle ore 21:00 italiane al New York New Jersey Stadium di East Rutherford, meglio conosciuto come MetLife Stadium. A contendersi la Coppa del Mondo saranno Spagna e Argentina: gli iberici hanno conquistato la finale superando la Francia, mentre l'Albiceleste ha staccato il pass dopo una spettacolare rimonta contro l'Inghilterra.

Chi vorrà seguire l'ultimo atto del torneo potrà farlo in diretta streaming su DAZN, che ha trasmesso in esclusiva l'intera Coppa del Mondo, la quale partirà circa due ore e mezza prima del fischio d'inizio.